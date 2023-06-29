Верховная Рада разрешила в Украине регистрацию автомобилей с правым рулём

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 28 июня приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий разрешение на регистрацию автомобилей с правым рулём для ВСУ и других воинских формирований.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Отмечается, что за соответствующий законопроект №9238 проголосовали 279 парламентариев.

«Я подал такой законопроект ещё 4 апреля (№9182), но «слуги» вместе со своими друзьями из «Голоса» решили его скопировать и представить от себя уже 25 апреля. Но этот принятый закон поможет военным, поэтому я только за», – прокомментировал Гончаренко принятие законопроекта.

Правки, внесённые в действующее законодательство (в ст. 29 закона Украины «О дорожном движении»), разрешают регистрацию частями ВСУ и другими воинскими формированиями автомобилей с правым рулём на период действия военного положения и на 90 дней после его отмены.

Ранее, согласно украинскому законодательству, регистрация автомобилей с правым рулём в Украине была запрещена. Гончаренко, подавая в апреле свой законопроект, аргументировал необходимость узаконить праворульные машины тем, что, в частности, в Великобритании можно купить автомобили, которые очень помогут украинским военным, но есть препятствие – расположение руля с правой стороны.

«Сейчас на границе около 100 таких автомобилей, которые не пропускают, ссылаясь на запрет в законе», – сообщал нардеп.

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