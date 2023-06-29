Мэру Одессы не нравится, что кафе работают с 9 утра

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с предпринимателями, бизнес которых нацелен на работу в утреннее время.

По сообщению на Telegram-канале «Одесса. Официально» напоминается, что недавно военным руководством региона был принят приказ, ограничивающий работу развлекательных учреждений и заведений питания, согласно которому такие заведения имеют право работать только с девяти часов утра.

«По итогам разговора было принято решение написать совместное письмо в военную администрацию — с предложением сменить утреннее время с 9 на 7 утра», — говорится в сообщении.

«Считаю, что этот шаг не повлияет на безопасность одесситов, однако позволит бизнесу работать и развивать экономику города и страны», — добавил мэр.

Как сообщала Одесса News, с 1 мая 2023 года действуют новые правила государственной регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а также юридических лиц и общественных формирований.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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