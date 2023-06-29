В США доставили обломки и предполагаемые человеческие останки с батискафа «Титан»

Береговая охрана США 28 июня получила обломки и улики, извлечённые со дна океана на месте подводного аппарата Titan.

Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет издание ГОРДОН.

После консультаций с международными партнёрскими следственными агентствами Морской совет по расследованиям намерен доставить доказательства на борту катера береговой охраны США в порт в Соединённых Штатах, где будут проводиться дальнейший анализ и тестирование.

Медицинские работники США проведут официальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия.

Председатель Морского совета по расследованиям капитан Джейсон Нойбауэр сообщил, что доказательства предоставят следователям нескольких международных юрисдикций критический взгляд на причину трагедии.

«Предстоит ещё много работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели Titan, и помочь предотвратить повторение подобной трагедии», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, 19 июня в Атлантическом океане пропала связь с подводной лодкой, которая использовалась для доставки туристов к месту крушения лайнера «Титаник». Береговая охрана США заявила, что в момент исчезновения на борту судна было пять человек, совершавших на батискафе экскурсию, организованную компанией OceanGate Expeditions.

На борту капсулы были 58-летний британский миллионер Хэмиш Хардинг, который ранее побывал в космосе и несколько раз посетил Южный полюс; 48-летний британский бизнесмен Шахзада Давуд, член одной из самых богатых семей Пакистана; его 19-летний сын Сулеман Давуд; 77-летний бывший водолаз ВМС Франции Поль-Анри Наржоле, который, как сообщается, провел больше времени у места крушения «Титаника», чем любой другой исследователь, и был частью первой экспедиции, посетившей его в 1987 году; 61-летний исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

22 июня представители береговой охраны США заявили, что все пассажиры подводной капсулы, вероятно, погибли. Контр-адмирал Джон Могер сообщил, что аппарат дистанционного управления с судна Horizon Artic обнаружил хвостовой конус подводного корабля Titan примерно в 0,5 км от носовой части обломков «Титаника». Также поисковики обнаружили дополнительные обломки, которые указывают на разрушение барокамеры. Среди обломков вокруг места стоянки «Титаника» были обнаружены пять крупных фрагментов, в том числе носовой обтекатель корпуса.

В Канаде начали собственное расследование причин крушения субмарины «Титан».

Обломки «Титаника», затонувшего в 1912 году, находятся на глубине около 3810 м к югу от канадского острова Ньюфаундленд.

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