Всемирный банк выделит Украине $1,34 млрд финпомощи, а Сенат США — $300 млн

Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи Украине для обеспечения критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в стране.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка, пишет издание ГОРДОН.

«Этот пакет финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)» предусматривает дальнейшую поддержку выплаты пенсий пожилым людям, грантовую поддержку внутренне перемещённых лиц, выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям», – сказано в релизе.

Отмечается, что пакет финансирования состоит из займа Всемирного банка в размере $1,086 млрд, подкреплённого кредитными средствами Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

Также пакет включает в себя грант в размере $190 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF); грант в размере $20 млн от правительства Швейцарии и грант в размере $50 млн от правительства США.

«Средства будут перечислены правительству Украины, после того как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение приемлемых расходов», – говорится в релизе Всемирного банка.

Сенат США 13 декабря принял проект закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который предусматривает выделение средств на финансирование Пентагона и определяет его политику, — сообщает ГОРДОН со ссылкой на Axios.

Законопроект поддержали 87 сенаторов из Республиканской и Демократической партий, против высказались 13.

NDAA продлевает инициативы по содействию безопасности Украины до конца 2026 года и предусматривает $300 млн на них в текущем и следующем финансовом году.

Одесса News информировала, что замминистра финансов Украины Ольга Зыкова 13 сентября 2023 года подписала протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта в размере $1,25 млрд от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

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