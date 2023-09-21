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Первая леди получила награду Clinton Global Citizen Award из рук Билла Клинтона

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В ходе визита в США для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Clinton Global Citizen Award. Эта премия, основанная в 2007 году Биллом, Хиллари и Челси Клинтонами, олицетворяет призыв Президента Билла Клинтона к действию, отмечая выдающихся людей, чьё видение и лидерство стали примером для глобального сообщества.

О событии сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Для меня великая честь принять награду, которую получали выдающиеся личности мира. Вместе с честью, это ещё и большая ответственность. Говорят, лидер – это тот, за кем пойдёшь туда, куда бы сам не пошёл. Я не уверена, можно ли это применить ко мне. Однако мне кажется, что моё лидерство состоит в том, чтобы дать людям мужество. Я искренне верю, что лидерство – это преданность делу. Преданность всем, кто доверяет тебе, потому что ты делаешь», – сказала Елена Зеленская, принимая награду.

Первая леди Украины отметила, что разделяет награду со всеми украинцами.

«Ведь сегодня каждый в моей стране является преданным лидером. Мать, которая ведёт ребёнка в школу, а затем спешит на работу после бессонной ночи из-за воздушной тревоги. Учитель, ведущий урок – часто в бомбоубежище, дистанционно, в опасности, но всё равно преподаёт. Спасатели и врачи, спешащие к пострадавшим от обстрелов. И мужественные мужчины и женщины, стоящие на передовой, чтобы не пустить захватчика в свои дома, города, а также не пустить агрессию дальше в мир. Это настоящие лидеры, которые взяли на себя ответственность за свою жизнь, страну и безопасность в мире. Они – мои соотечественники. Спасибо им и от их имени за эту награду», – добавила супруга Президента.

Одесса News информировала о визите Владимира и Елены Зеленских в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии ООН. Президент Украины 20 сентября выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Фото и видео: ОПУ

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