В Одесской области будут судить 4 членов группировки по сбыту амфетамина и PVP

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х участников организованной преступной группы по факту незаконного обращения наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконного обращения с оружием.

Как сообщает прокуратура, четверо жителей Черноморска наладили разветвлённую сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области.

«Они сбывали «товар» путём так называемых «закладок» с помощью ряда телеграмм-магазинов, а также во время личных встреч с проверенными покупателями. Для популяризации своего бизнеса и увеличения потока клиентов соучастниками также был создан веб-сайт, который администрировался организатором преступной схемы. Средства покупатели перечисляли на банковские карты и через небанковских операторов платёжных и финансовых сервисов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия задокументировано более 30 эпизодов сбыта обвиняемыми психотропов и наркотиков.

По информации прокуратуры, противоправную деятельность организованной группы правоохранители прекратили в марте этого года. Во время проведения обысков обнаружено и изъято более 4,7 тыс. фасованных свёртков для «закладок» с каннабисом, амфетамином и PVP, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, средства в иностранной валюте, мобильные телефоны и четыре автомобиля. Также изъят арсенал оружия, в том числе 2 пистолета Макарова, 22 патрона разного калибра, 5 гранат, реактивная противотанковая граната РПГ-18, ножи.

Стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ на «чёрном» рынке составляет ориентировочно более 1 млн гривен.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в Одессе задержан молодой человек, который продал психотропные вещества 14-летней школьнице, скончавшейся в больнице от передозировки.

Фото: Одесская облпрокуратура

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