В Одессе планируют выделить средства из горбюджета на закупку беспилотников

Городские власти Одессы планируют закупить беспилотные летальные аппараты и монокуляров на 102 млн грн. В общей сложности, помощь защитникам составит более 1 миллиарда 71,4 миллиона гривен вместе с помощью, которую город уже предоставил спасателям ГСЧС Украины (5,5 млн гривен).

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, на последнем заседании Исполнительного комитета горсовета, проходящем на фоне акций протестов одесситов против выделения средств бюджета на несрочные нужды, было принято решение, согласно которому депутатам на сессии Одесского городского совета 27 сентября будет предложено увеличить финансирование целевых программ помощи военным за счёт перераспределения средств из других городских программ.

«Заявки от военных продолжают поступать, потому что они видят от нас моментальную реакцию. Мы изучили все наши возможности и резервы: что ещё в сентябре мы можем сделать для наших защитников в условиях действующего законодательства Украины. Благодарю членов Исполкома, ответственных руководителей структурных подразделений мэрии и депутатского корпуса за быстрый отзыв и понимание», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что с 28 августа под стенами Одесского городского совета по инициативе известного волонтёра Екатерины Ножевниковой проводились акции протеста против неадекватных, не нужных в военное время тендеров на ремонты дорог, фасадов и пр.

Фото: «Одесса»

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