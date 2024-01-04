Cреди возвращённых из плена — 7 защитников острова Змеиный Одесской области

Среди 230 возвращённых 3 января из российского плена граждан Украины есть семеро защитников острова Змеиный.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Одним из освобождённых военных стал 22-летний медик Александр Куртев из города Рени Одесской области.

Фото с защитником, который почти два года провёл в российском плену, опубликовала его девушка Ярослава.

«Выдыхай, ты дома. Я не могу поверить, но мы тебя выбороли», – написала Ярослава в Instagram-посте.

Одесса News информировала, что среди возвращённых на родину защитников Украины 130 представителей Вооружённых Сил Украины (в частности, 14 бойцов территориальной обороны и 14 бойцов Военно-Морских Сил), 55 служащих Национальной Гвардии, 38 пограничников, один полицейский и шестеро гражданских лиц. 182 человека имели официальный статус военнопленных, подтверждённый через Международный комитет Красного Креста, а ещё 48 – числились пропавшими без вести. В числе освобожденных 225 мужчин и пять женщин.

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