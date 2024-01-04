В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Белоусов, светлая память

На фронте погиб житель Любашевской громады в Одесской области Александр Белоусов, которого полтора года считали пропавшим без вести.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба громады.

17 октября 2023 года земляки простились с воином, жизнь которого оборвалась 29 марта 2022 года у села Александровка Херсонского района Херсонской области.

Почтить павшего Героя пришли близкие, друзья, знакомые, побратимы, руководство и жители Любашевской громады. Прощание прошло в родном селе военнослужащего — Арчепитовке.

Одесса News информировала о гибели в октябре 2023 года на войне жителя села Каракурт Васильевской громады Одесской области Анатолия Дерментли.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада

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