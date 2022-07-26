Прокуратура завела уголовное дело по фактам ракетного обстрела Затоки

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, сегодня утром, 26 июля 2022 года, военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Белгород-Днестровского и Одесского районов.

«Из-за ракетных ударов по курортному посёлку в Белгород-Днестровском районе разрушены 5 жилых домов с последующим их возгоранием, а также повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов», — говорится в информации.

Предварительно установлено одно потерпевшее лицо — в результате попадания вражеского снаряда, 46-летний мужчина получил ранения в виде порезов конечностей и лица.

Отмечается, что также под огнём оккупантов оказался посёлок в Одесском районе. Значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены окна и фасад.

«На месте происшествия работают прокуроры Одесской областной прокуратуры, Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. Выявлены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют», — сообщила облпрокуратура.

Как сообщала Одесса News, во вторник, 26 июля, обстрелы Затоки были совершены самолётами из акватории Чёрного моря. Всего было выпущено 13 ракет.

Фото: Одесская облпрокуратура

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