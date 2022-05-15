Минута молчания: в войне с Россией погибли 227 украинских детишек

По состоянию на утро 15 мая официальное число детей-жертв российской агрессии в Украине составило 227.
Об этом сегодня сообщил Офис Генпрокурора Украины.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на 13 мая, зафиксирована гибель 78 девочек и 94 мальчиков, а также 69 детей, пол которых пока не известен.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
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