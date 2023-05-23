454-й день войны: морпехи свой профессиональный праздник отмечают в бою

В День морской пехоты военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации, которая длится уже 454 дня.

За прошедшие сутки, согласно оперативным данным, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 16 оккупантов, 1 наблюдательный пункт и 1 хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются.

Как сообщала Одесса News, вечером 21 мая над Чёрным морем был уничтожен вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону одесского региона.

На главном фото морской пехотинец.

Инфографика: ВМС ВС ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod