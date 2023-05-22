Почему в Одессе ночью звучали сигналы воздушной тревоги

Вечером 21 мая, а также ночью и утром 22 мая в Одессе, как и по всей стране, звучали звуки воздушной тревоги, в очередной раз подтвердив атаку российских оккупантов.

По сообщению председателя Общественного совета Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, в небе над одесским регионом был уничтожен вражеский беспилотник.

С вражеским ракетно-дроновым нашествием сражался Днепр. ««Фашисты. Террористы. Нелюди. Но благодаря Силам обороны мы выдержали атаку», — прокомментировал обстрел в Днепре начальник Днепропетровской облвоенадминистрации Сергей Лысак, пообещав сообщить детали впоследствии.

В то же время Лысак добавил, что «пока ничего не комментируем», и призвал отнестись серьёзно к правилам военного положения.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук успокоил, что «ситуация в нашей области контролируется. Однако угроза ракетных ударов остаётся высокой».

Как сообщала Одесса News, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами «Shahed», а также крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Чёрном море.

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