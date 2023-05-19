Почему в Одессе ночью выла сирена воздушной тревоги

В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами «Shahed», а также крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Чёрном море.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что были зафиксированы пуски 22-х «Шахедов» и шести «Калибров».

«В течение этой ночной атаки силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов», — говорится в сообщении.

По оперативной информации Генштаба на 6 утра 19 мая, в 457-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны враг нанёс 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Львовский городской голова Андрей Садовый, в 4 утра во Львове был слышен взрыв. «По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет», — проинформировал мэр Львова.

Одесса News сообщала, что в предыдущую ночь — 18 мая — российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, попав в промышленный объект: 1 человек погиб, трое раненых охранников объекта.

Инфографика: ВС ВСУ

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