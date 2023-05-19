Бывший пионерский лагерь «Молодая гвардия» готовят к дерибану

Над всеукраинским государственным детским центром «Молодая гвардия», расположенным в одесской Лузановке, вновь нависла угроза приватизации.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на свои источники в областной военной администрации и Кабмине.

По их словам, действующее законодательство практически не мешает продать лагерь: он отсутствует в списке не подлежащих приватизации объектов. К тому же из-за полномасштабной войны УДЦ не действует.

Отмечается, что в 2022 году чистый убыток госпредприятия составил 381 тыс. грн. Приблизительно столько же оно заработало в «ковидном» 2021-м. В 2020-м из-за коронавируса ущерб составил почти 10 млн грн. Судя по всему, делает вывод издание, с тех пор государство просто перестало финансировать «МГ», и Детский центр стал приходить в упадок.

«До вторжения были планы по включению центра в программу «Большая стройка», влить туда серьёзные средства (и распилить часть, не без этого), но новый этап войны похоронил их. Так родилась идея: а давайте продадим! Государство же отчаянно нуждается в деньгах и явно не в силах в ближайшие десятилетия поддерживать все эти санатории, лагеря, базы отдыха («Молодая гвардия» в лучшие времена обходилась в треть миллиарда гривен ежегодно. — Ред.). В договоре сначала аренды, а затем купли-продажи наверняка пропишут обязательства нового владельца какой-то период сохранять профиль заведения, но вы понимаете, всё это до поры до времени»., — говорится в публикации.

Любопытно, что сын нынешнего гендиректора «Молодой гвардии» Алексея Арсенюка – народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Олег Арсенюк – заседает в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. УДЦ, как известно, управляется Министерством социальной политики.

Кстати, в следующем году «Молодая гвардия» должна отметить своё 100-летие. Детский центр был основан в 1924 году на месте бывшего имения графа Лузанова как пионерский лагерь республиканского значения «Коммуна юных пионеров в Лузановке». В 1928-м на его базе организовали летний детский лагерь санаторного типа для больных туберкулёзом. В 1935-м он был детским санаторием «Украинский Артек» (Крым тогда был в составе РСФСР).

В 1956 году заведение передали ЦК ЛКСМ Украины и присвоили имя «Молодая гвардия» в честь известной подпольной организации, действовавшей во время тогда ещё Великой Отечественной войны на Луганщине. Через три года в лагере основали школу, и он начинает работать круглогодично.

В 1990 году ЦК ЛКСМУ передал учреждение общественной организации «Союз пионерских организаций». В 2006 году после затяжного судебного спора УДЦ признали собственностью государства в лице Фонда госимущества. В дальнейшем его передали сначала в управление Министерства по делам семьи, молодёжи и спорта, затем Минсоцполитики.

В 2018 году появился проект кардинальной перестройки центра, который, однако, так и не был реализован.

Март 1922 года

«Молодая гвардия» расположена на берегу моря, занимая 40 гектаров земли. Состоит из трёх лагерей – «Солнечного», «Звёздного и «Прибрежного». УДЦ располагает собственным пляжем, многочисленными спортивными и игровыми площадками, столовыми и так далее.

Фото: «Молодая гвардия»/Facebook

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