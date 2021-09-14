Завод «Одессавинпром» продали за 235 миллионов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на приватизационном аукционе имущественный комплекс завода «Одессавинпром» за 234,9 млн грн при стартовой цене в 65 млн грн.

Об этом сообщил по завершению торгов руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

«В третьем раунде приватизационного аукциона из многих определились участники №1 и №8, которые наиболее упорно конкурировали за возможность стать владельцами 97-ми объектов недвижимости имущественного комплекса завода «Одессавинпром». Победителем аукциона, наконец, признан один из этих конкурентов — представитель ООО «КАПЛОР 7», который заплатит за выставленный лот 234,9 млн грн», — рассказал Славский.

По его словам, «Одессавинпром» был выставлен на открытые торги по стартовой цене в 65 млн грн, а в ходе многочасового аукциона, в котором участвовали 12 участников, цена возросла до 234,9 млн грн.



Славский также уточнил, что организаторы аукциона определили дополнительные условия для покупателей имущественного комплекса. В частности, предусмотрено сохранение профиля деятельности (производство вин) и социальных гарантий в течение трёх лет и заключение охранного договора на памятник архитектуры (здание Совхозвинтреста).

В свою очередь, директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев, отслеживавший ход торгов в прямом эфире канала заявил, что прозрачный аукцион показал настоящую рыночную цену имущественного комплекса, выставленного на приватизацию ФГИУ.

Как сообщала Одесса News, в состав имущественного комплекса «Одессавинпром» не включены одно из подвальных помещений завода (имеет статус противорадиационного укрытия, то есть сооружение гражданской защиты и остаётся государственной собственностью) и здание цеха биохимического отделения (по решению Хозяйственного суда передано в 2008 году в частную собственность). Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. метров расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

На сегодняшний день имущество предприятия арендует одноименное ЧАО «Одессавинпром», договор аренды действует до момента перехода права собственности к покупателю объекта приватизации.

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