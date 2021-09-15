Одесские пиротехники ищут боеприпасы, оставшиеся со времён военного лихолетья

В пределах города Березовка Одесской области, в лесном хозяйстве, продолжается гуманитарное разминирование. Во времена Великой Отечественной войны здесь велись ожесточенные бои, поэтому осталось большое количество различных боеприпасов, о которых неоднократно сообщали местные жители и лесники.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, с целью защиты населения от поражения, одесские пиротехники уже вторую неделю, начиная с 6 сентября, проводят плановые работы по поиску, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Отмечается, что спасатели работают в современных средствах защиты, в труднопроходимой лесной местности, при этом глубина залегания отдельных боеприпасов достигала одного метра.

«Уже обследовано 3 гектара местности и изъято более 300 единиц артснарядов и ручных гранат», — говорится в сообщении.

Изъятые взрывоопасные предметы транспортируются и уничтожаются путём подрыва на территории заранее определённого полигона.

Как сообщала Одесса News, 16 августа 2021 года в Одесском районе за пределами села Великий Дальник пиротехники ГСЧС обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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