В Одесской области очередной пожар с трупом в частном доме

14 апреля в 1:24 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в пгт. Великая Михайловка Одесской области на ул. Надежды произошло возгорание жилого дома.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, к месту вызова в 01:27 прибыло пожарно-спасательное отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.

«На момент прибытия работников ГСЧС открытым пламенем горела крыша частного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 задействованных спасателей ликвидировали пожар в 3:02 на площади 60 кв. м.

«Во время тушения пожара обнаружен погибший мужчина, который арендовал жильё. В результате пожара огнём уничтожена крыша частного жилого дома и домашнее имущество», -идёт речь в сводке.

Как сообщала Одесса News, с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 30 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области