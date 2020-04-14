Одесская епархия активно поддерживает нуждающихся

13 апреля Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к своей пастве в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса COVID – 19 и рассказал о многочисленных социальных инициативах Одесской епархии.

Об этом сообщает интернет-издание «Православная Одесса».

Владыка митрополит подчеркнул, что с самого начала распространения эпидемии Церковь принимает самое активное участие в поддержке тех, кто нуждается во внимании и поддержке.



«За период карантина, — подчеркнул Архипастырь, — многое сделано для того, чтобы облегчить страдания людей. Мы помогаем ветеранам войны, вынужденным переселенцам, многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам».

Отмечается, что особое внимание уделяется помощи врачам и работникам медицинских учреждений. Также приобретаются и изготавливаются средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы, которые передаются в лечебные заведения и раздаются одесситам.



«Дай Бог, чтобы Господь остановил распространение этой заразы, чтобы народ почувствовал себя защищённым. Мы вместе победим эту страшную болезнь», — сказал Митрополит, пожелав «всем здоровья и помощи Божией».

Одной из последних акций, проведённых Одесской епархией с одобрения митрополита было посещение ветеранов Великой Отечественной Войны, принимавших участие в освобождении Одессы в 1944 году. Им была передана материальная помощь, гуманитарные наборы и молитвословы.

Как сообщала Одесса News, Одесская епархия УПЦ совместно с семьёй рестораторов Заричанских поставляет горячие обеды всем бригадам скорой медицинской помощи в Одессе.

Фото и видео: Православная Одесса