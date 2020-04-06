Рестораторы и священники Одесской епархии объединились для благих намерений

Одесская епархия УПЦ совместно с семьей рестораторов Заричанских начали кормить горячими обедами все бригады скорой медицинской помощи в Одессе.

как сообщает Православная Одесса, в условиях карантина и вызванного эпидемией коронавируса социального кризиса, Одесская епархия УПЦ объединила свои благотворительные цели с бизнесом, продолжая своё служение тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

«Волонтёры Одесской епархии УПЦ, из числа православных молодёжных организаций и священнослужителей, на своём личном транспорте ежедневно с 13:30 до 15:30 будут доставлять сытные обеды, приготовленные лучшими поварами Одессы, на 7 подстанций Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в рацион комплексного обеда входит 1-е, 2-е блюдо,салаты, компот и десерт.

На данный момент Одесская епархия УПЦ и ресторатор Андрей Заричанский уже взяли на попечение более 50 многодетных семей Одессы, которым ежедневно волонтёры доставляют обеды. Только за последних 3 дня было доставлено более 850 горячих обедов.

Также Одесская епархия совместно с рестораном «Рыба» ежедневно доставляет в Одесскую городскую детскую больницу 110 горячих обедов для всего медицинского персонала, а также в многодетные семьи.

За последние 10 дней Одесской епархией нуждающимся было выдано более 600 продуктовых наборов общим весом всех продуктов более 7 тонн.

Одесской епархией УПЦ разрабатывается алгоритм действий по развёртыванию точек питания населения на случай тяжёлой экономической ситуации в Одессе, связанной с продлением карантина.

Как сообщала Одесса News, компания Проктер энд Гембл Украина совместно с благотворительным фондом «Каритас Украины» запускают в стране, в т.ч. и в Одессе, социальную инициативу “Забота в каждый дом”, в рамках которой одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, смогут дистанционно воспользоваться услугами благотворительной прачечной.

Фото и видео: Одесская епархия УПЦ