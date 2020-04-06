В Измаиле построят самую большую баржу в истории Украины

В Измаильском порту строят баржу почти 128-метровой длины для перевозок зерна по Днепру.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на ОО СП «Дунайсудосервис».

«Измаильские предприятия «Дунайсудосервис» и «Дунайсудоремонт» приступили к строительству 128-метровой баржи для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг «АгроВиста». Соответствующий контракт был подписан в январе, закладка киля судна намечена на апрель, а сдача заказчику планируется во второй половине 2020 года№, — говорится в сообщении.

Измаильский судостроители говорят, что это будет самая большая баржа в истории компаний: «Её грузоподъёмность составляет 6 000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили».

«Баржа проекта D-6000 относится к типу «река-море» и предназначена для перевозки зерновых грузов, для чего будет оснащена люками и соответствующими механизмами. Наличие двух трюмов суммарным объёом 8 000 кубометров позволит при необходимости перевозить одновременно две различные партии груза», — поясняют судостроители.

Максимальная длина несамоходного судна составит 127,6 м, ширина — 16,3 м, осадка — 3,8 м. Надводный габарит пустого судна — 6,7 м, водоизмещение в пресной воде 6 000 т, в морской воде на осадку 3,8 м — 7418 т.

«До настоящего времени наш завод строил баржи меньшей грузоподъёмности — вместимостью 1 000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м. Новый, более сложный и крупный заказ, станет для менеджмента и коллектива не просто следующим, а важным и качественным этапом развитии предприятия», — прокомментировал директор ЧАО «Дунайсудосервис» Станислав Чимбер.

Разработчиком проекта является украинское проектное бюро, а на строительство судна уйдёт 1230 т стали, произведённой в Украине.

Кстати. Светловодский речной терминал имеет мощность единовременного хранения зерновых 94 тыс. т, может отгружать на водный транспорт до 8 тыс. т в день. Флот компании состоит из 2 буксиров и 4 несамоходных барж общей вместимостью 7800 т.

По итогам 2019 года с терминала в Светловодске было перевезено более 115 тыс. т грузов в порты Херсон и Николаев.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года судоверфь Одесского морского торгового порта «Украина» завершила доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель».

Фото:ЦТС