В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Чечин, светлая ему память

20 октября 2023 года в Измаиле простились с погибшим на фронте помощником отделения боевой подготовки штаба, лейтенантом Виктором Чечиным.

Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Виктор Чечин, уроженец Херсона, с детства называл Измаил своим вторым родным городом, ведь здесь родилась его мать. Он с детства мечтал стать военным. С самого начала российской агрессии с 2014 года Виктор пошёл защищать Украину, был участником АТО, а после полномасштабного вторжения защищал Херсон, затем подходы к Николаеву.

Виктор Чечин служил в зенитно-ракетных войсках. Он самозабвенно защищал родную землю, мужественно «держал небо», уничтожая вражеские дроны, и учил молодых побратимов этому делу.

Защитник был награждён нагрудным знаком «За образцовую службу», отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Лейтенанта Виктора Чечина похоронили на Аллее славы на Новом кладбище Измаила.

Одесса News сообщала о гибели в августе 2023 года на фронте военного из посёлка Новые Биляры Одесской области Николая Головея.

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Фото: Измаильский горсовет/Facebook

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