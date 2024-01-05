В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Головей, светлая ему память

На фронте погиб военный из посёлка типа Новые Биляры Одесской области Николай Головей.
Об этом сообщает в Facebook Южненский городской совет.
Николай погиб 10 августа 2023 года во время выполнения боевого задания у населённого пункта Работино Запорожской области.. Он был командиром 4-го аэромобильного отделения 1-го аэромобильного батальона, младшим сержантом ВСУ в/ч А4350.
Николаю было 29 лет.
Прощание с воином прошло 20 октября в Новых Билярах. Этот день в громаде объявили Днём траура.
Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Любашевской громады в Одесской области Александра Белоусов, которого полтора года считали пропавшим без вести.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Южненский горсовет/Facebook
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