В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Головей, светлая ему память

На фронте погиб военный из посёлка типа Новые Биляры Одесской области Николай Головей.

Об этом сообщает в Facebook Южненский городской совет.

Николай погиб 10 августа 2023 года во время выполнения боевого задания у населённого пункта Работино Запорожской области.. Он был командиром 4-го аэромобильного отделения 1-го аэромобильного батальона, младшим сержантом ВСУ в/ч А4350.

Николаю было 29 лет.

Прощание с воином прошло 20 октября в Новых Билярах. Этот день в громаде объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Любашевской громады в Одесской области Александра Белоусов, которого полтора года считали пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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