619 дней войны: Генштаб ВСУ сообщил о последних новостях с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 4 ноября.

Отмечается, что широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже 619-е сутки.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанёс 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зоне ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

«Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника. На Лиманском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещеевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вёл безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

: на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника. На Лиманском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещеевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вёл безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. «Таврия» : на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

: на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населённых пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. «Одесса»: на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника.

Одесса News опубликовала полный текст статьи Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного американскому изданию The Economist с описанием военной ситуции в Украине.

На главном фото боец 43-й ОМБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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