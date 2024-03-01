737-й день войны: Главная задача – удержать позиции и восстановить утраченное положение

Идут 737-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал главные задачи, стоящие сейчас перед Силами обороны.

«Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожению значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», – заявил Главком на своей странице в Facebook.

По словам Сырского, наши бригады ведут жёсткие бои с превосходящими силами противника: «Враг несёт значительные потери в живой силе и технике, вместе с тем упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда преуспевает на отдельных участках».

«Конечно, – отметил главнокомандующий ВСУ, – для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы». При работе с командирами бригад основное внимание, по словам Сырского, он обращает на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению россиян, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

«Горжусь нашими военнослужащими, которые ежедневно демонстрируют образцы доблести, мужества и верности военной присяге в борьбе за свободу и независимость Украины», — добавил Сырский.

Также Сырский заявил, что у отдельных командиров были выявлены определённые просчёты во владении обстановкой и оценке россиян, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Главнокомандующий принял меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 1 марта, военная ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) такая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населённых пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 12 атак, на Бахмутском — 2;

: на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населённых пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 12 атак, на Бахмутском — 2; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении отражена 1 атака противника в районе Работиного Запорожской области;

: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении отражена 1 атака противника в районе Работиного Запорожской области; ОСГВ «Одесса«: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град», 2 артиллерийским средствам, 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

На главном фото боец 47-й отдельной артбригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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