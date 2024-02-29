Украинские военные сбили 29 февраля ещё два российских истребителя Су-34 

Украинские военные 29 февраля сбили ещё два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.

«Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены ещё два Су-34 оккупантов!» – отметил Олещук.

Одесса News информировала, что 29 февраля в час ночи Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Инфографика: ВС ВСУ

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