В Одессе создали добровольное формирование гражданской обороны

В Одессе создано добровольное формирование гражданской обороны.

По информации на сайте «Одесса» городского совета, в него вошли одесситы, большая часть которых уже участвовала в спасательных работах: члены Ассоциации добровольных пожарных Украины, организации «Мотохелп», волонтёры и сотрудники Красного Креста, кинологи, диггеры и альпинисты.

Для отработки навыков реагирования в условиях военного времени проведено очередное учебное занятие «ликвидация последствий ракетного удара».

Отмечается, что тренировки осуществлялись с привлечением специальной техники, а также транспортных средств, передаваемых Одессе городами-побратимами.

«Мы задействуем все возможные формы и методы для повышения уровня квалификации и слаженных действий наших добровольцев. Они проходят большое количество занятий, которые проводят как наши специалисты, так и привлечённые: медики, спасатели, психологи», – сказал директор городского Департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

Как сообщала Одесса News, одесские спасатели ликвидировали последствия ракетного вражесеого обстрела Одесского морского торгового порта.

Фото и видео: «Одесса»

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