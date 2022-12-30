В МВД объяснили, кого следует считать коллаборантом

Коллаборация — это сознательная деятельность человека, каким-либо образом сотрудничающего с оккупантами.

Об этом в Теlegram информирует МВД.

«Коллаборантами считаются те, кто поддерживают российскую агрессию, занимаются распространением российской пропаганды, агитируют людей в пользу врага, поддерживают или проводят референдумы на оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами для получения должностей или выполняют задачи, поставленные оккупационными властями», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули: те, кто предоставлял жильё оккупантам, обеспечивал их едой, передавал информацию об украинских защитниках представителям власти, о месте их пребывания или других данных, — эти лица будут привлечены к ответственности и получат реальные сроки лишения свободы, вплоть до 15 лет заключения.

В то же время, если человек оказался на захваченной территории и просто продолжил выполнять свои обязанности без ущерба для Украины или под страхом смерти — это не значит, что он коллаборант.

«В каждом случае правоохранители будут принимать соответствующие решения только после тщательной проверки всех обстоятельств и последствий, к которым привело сотрудничество конкретного гражданина с оккупантами», — пояснили в министерстве.

Для справки. Полицейские с начала полномасштабной войны открыли 53 190 уголовных производств о преступлениях россиян и их сообщников в Украине.

Одесса News в декабре 2022 года сообщала о задержании жительницы Одесской области, которая для поддержки своих родственников, участвующих в составе военных формирований РФ в вооружённой агрессии против Украины и сопротивляющихся ВСУ, в том числе на Херсонском направлении и в г. Мариуполе Донецкой области, анонсировала в одном из телефонных мессенджеров сбор средств на приобретение лекарств, питание, обмундирование и экипировку для военнослужащих России.

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