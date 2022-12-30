Байден обещал, Байден — сделал

Президент США подписал комплексный законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, включающим почти $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, сообщает Укринформ.

«Президент подписал закон H.R. 2617 о сводных ассигнованиях на 2023 год, что определяет общее (бюджетное – ред.) финансирование на финансовый год, истекающий 30 сентября 2023 года, а также обеспечивает экстренную помощь в связи с ситуацией в Украине», — отмечается в документе.

Документ также предусматривает выделение средств из бюджета другим государственным программам.

На прошлой неделе, когда проект закона был одобрен обеими палатами Конгресса, Байден подчеркнул, что документ «продвигает ключевые приоритеты» Соединённых Штатов.

Кроме того, по словам главы Белого дома, законодательный акт с многомиллиардным пакетом помощи Украине продемонстрировал продолжение двухпартийной поддержки украинского народа после визита в Вашингтон Владимира Зеленского.

Как сообщала Одесса News, в середине ноября Белый дом обратился в Конгресс США с официальным запросом о выделении новой помощи Украине и союзникам $37,7 млрд. На прошлой неделе при рассмотрении этого законопроекта Сенат США увеличил размер пакета до $44,9 млрд.

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