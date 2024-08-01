Украина подписала соглашение с США на $3,9 миллиарда

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Боб Сом подписали новое финансовое соглашение о первом в 2024 году транше от США на 3,9 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединённых Штатов в 2024 году. Планируемый объём финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение подписано в рамках проекта PEACE in Ukraine. Этот проект с 2022 года является основным инструментом Всемирного банка для поддержки Украины.

Для справки. С начала полномасштабного вторжения через PEACE in Ukraine привлечено более 25 млрд долларов США, а новое соглашение увеличит эту сумму почти до 30 млрд, большинство из которых предоставили США.

Как сообщала Одесса News, Европейский союз 26 июля 2024 года выделил Украине первый транш в размере €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов.

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