Директор одесского агропредприятия скрыл от державы 54 млн гривен налога

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту умышленного уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что обвиняемый, занимающийся учётом результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль по экспорту пшеницы и кукурузы.

«Более 27 тыс. тонн пшеницы и 29 тыс. тонн кукурузы экспортировалось морским путём в Китай. Предприниматель-экспортёр сельхозпродукции не включил в налоговую отчётность за 1 квартал 2024 года часть полученной прибыли от реализации на экспорт продукции на 302 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше, чем официально задокументированы в налоговой декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была уплачиваться больше.

В результате таких неправомерных действий в государственный бюджет не поступило более 54 млн грн налогов.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесённого государству ущерба в полном объёме, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что в Одессе будут судить финансового директора предприятия, не уплатившего более 15 млн грн налогов за экспорт сельхозпродукции.

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