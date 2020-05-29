Обвинительный акт на чиновника-взяточника из одесского Гоструда направили в суд

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении госслужащего, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в феврале этого года правоохранители разоблачили главного государственного инспектора управления по труду Главного управления Гоструда в Одесской области во время получения взятки в размере 1000 долларов США.

Служащий получил от местного предпринимателя неправомерные средства за обещание не проводить у него инспекционную проверку по соблюдению законодательства о труде.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.