Укрзализныця запустит с 1 июня в Одесской области 44 электрички

АО «Укрзализныця» с 1 июня запустит 214 электричек в 10 областях Украины, в том числе в Одесской области.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик в Facebook.

«Укрзализныця с 1 июня начнёт первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Мы социально ответственная компания и понимаем важность восстановления пригородного сообщения. На сегодняшний день УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек», — написал Юрик.

Соответствующие решения об ослаблении карантина с 1 июня в компании получили от Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Юрик напомнил, что пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьёзно относиться к карантину.

Перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» с 1 июня начинает движение пассажирских поездов дальнего следования.