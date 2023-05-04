Укрзализныця с 15 мая запускает поезд Одесса – Винница

АО «Укрзализныця» с 15 мая назначает региональный поезд №802/801 сообщением Одесса — Винница.
Об этом информирует пресс-служба УЗ.
Отмечается, что с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.
В обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.
Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.
На маршруте будет курсировать инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.
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