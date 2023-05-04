Укрзализныця с 15 мая запускает поезд Одесса – Винница

АО «Укрзализныця» с 15 мая назначает региональный поезд №802/801 сообщением Одесса — Винница.

Об этом информирует пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.

В обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

На маршруте будет курсировать инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod