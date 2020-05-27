Укрзализныця уже открыла продажу билетов на поезд Киев-Одесса

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине, поезда начнут курсировать с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

«Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине», — отметил он.

Министр подчеркнул, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити +, а именно:

№763 / 764 «Киев-Одесса»

№721 / 722 и №726 / 725 «Киев-Харьков»;

№711 / 712 «Киев-Константиновка»;

№740 / 739 «Киев-Кривой Рог».

По информации Укрзализныци, продажа билетов также открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №53/54 Днипро-Одесса, №105/106 Киев-Одесса..

Отмечается, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продаётся 100% мест.

Пассажиры в вагоны будут допущены в защитных масках и только после температурного скрининга во время проверки билетов при посадке.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

«Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты пока можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлена с 27 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Укрзализныце заверили, что будет обеспечена санитарная обработка вагонов между каждыми рейсами, а стюардов обеспечат средствами индивидуальной защиты.

В то же время в компании подчеркнули, что мобильное приложение для покупки билетов пока что не будет работать, и попросили пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Как сообщала Одесса News, в Одессе с 23 мая возобновлена работа городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами; проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 19 кв.м площади помещения, где проводится мероприятие; спортивных мероприятий до 50 человек и при отсутствии зрителей; возобновление деятельности отелей (без функционирования ресторанов, расположенных в них).

С 25 мая разрешено пользование спортивными площадками и стадионами учреждений образования коммунальной собственности, которые расположены на улице, для учебно-тренировочных сборов спортсменов и учебно-тренировочного процесса игроков командных видов спорта и индивидуальных тренировок спортсменов. Также разрешено учреждениям общего среднего образования коммунальной собственности осуществлять приём документов детей для зачисления в учреждение в обычном режиме.