За последние сутки в Одессе зарегистрированы пять новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 853 случая COVID-19. Из них 205 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 11 новых случаев заболевания, из них пять — у одесситов и шесть — у жителей районов области.

По данным на утро 27 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 38 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 35 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование. Из общего числа пациентов с COVID-19 в этой больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 31 пациент находится в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у юноши в возрасте 17 лет, который госпитализирован в инфекционную больницу. Ещё восемь детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, утверждает лабцентр.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у двух одесситок — женщины в возрасте 44 лет, а также врача городской клинической инфекционной больницы.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 60 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 139 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки в Украине лабораторно подтверждён 321 случай COVID-19.