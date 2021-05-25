На прошедшей неделе в Одессе родились 176 детей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 176 новорожденных, что на 19 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили две пары близнецов, — сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 97 – на 14 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю свет увидели 79 маленьких одесситок.

«На первом месте по числу родившихся детей на прошедшей неделе находится городской роддом №1, где на свет появились 56 младенцев», — говорится в сообщении.

В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Кстати. С 1 июня в течение месяца временно будет приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №7 в связи с проведением ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 157 новорожденных, в том числе две двойни.

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