За сутки от коронавируса в Украине умерло 8 человек

На утро 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли (+8 за сутки).

За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая, сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 931 образец — методом ИФА.

В целом, заболели 1 791 ребёнок и 4 785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1 496 детей и 3 883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7 596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 292 человека, в том числе один ребёнок и 26 медиков.

Из числа выздоровевших 2 500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1050 (657 выздоровели)

Волынская обл. — 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 950 (267 выздоровели)

Донецкая обл. — 166 (97 выздоровели)

Житомирская обл. — 780 (472 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1236 (434 выздоровели)

Запорожская обл. — 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1465 (862 выздоровели)

г. Киев — 3133 (756 выздоровели)

(756 выздоровели) Киевская обл. — 1652 (418 выздоровели)

Кировоградская обл. — 523 (403 выздоровели)

Луганская обл. — 49 (40 выздоровели)

Львовская обл. — 1830 (457 выздоровели)

Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. — 913 (231 выздоровел)

Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. — 1873 (993 выздоровели)

(993 выздоровели) Сумская обл. — 174 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1200 (948 выздоровели)

Харьковская обл. — 1131 (467 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 469 (259 выздоровели)

Черкасская обл. — 416 (320 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3442 (1017 выздоровели)

(1017 выздоровели) Черниговская обл. — 203 (63 выздоровели).



Как сообщала Одесса News, по мнению замглавы Минздрава, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, карантин в стране может быть продлён после 22 июня.

Об этом сообщил