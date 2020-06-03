За сутки от коронавируса в Украине умерло 8 человек

На утро 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли (+8 за сутки).
За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая, сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 931 образец — методом ИФА.
В целом, заболели 1 791 ребёнок и 4 785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1 496 детей и 3 883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7 596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 292 человека, в том числе один ребёнок и 26 медиков.
Из числа выздоровевших 2 500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1050 (657 выздоровели)
- Волынская обл. — 959 (278 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 950 (267 выздоровели)
- Донецкая обл. — 166 (97 выздоровели)
- Житомирская обл. — 780 (472 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1236 (434 выздоровели)
- Запорожская обл. — 463 (258 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1465 (862 выздоровели)
- г. Киев — 3133 (756 выздоровели)
- Киевская обл. — 1652 (418 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 523 (403 выздоровели)
- Луганская обл. — 49 (40 выздоровели)
- Львовская обл. — 1830 (457 выздоровели)
- Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели)
- Одесская обл. — 913 (231 выздоровел)
- Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1873 (993 выздоровели)
- Сумская обл. — 174 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1200 (948 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1131 (467 выздоровели)
- Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 469 (259 выздоровели)
- Черкасская обл. — 416 (320 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3442 (1017 выздоровели)
- Черниговская обл. — 203 (63 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, по мнению замглавы Минздрава, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, карантин в стране может быть продлён после 22 июня.
Об этом сообщил