Дружба было не долгой: как поссорились два сопредседателя одесского антивирусного штаба

В Одесском областном штабе по борьбе с коронавирусом вспыхнул скандал.

О конфликте сообщил на своей страничке в Facebook координатор работы волонтёрского штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области, совладелец частного порта ТИС Андрей Ставницер, который обвинил главу Одесской облгосадминистрации Максима Куцого в саботаже подготовки к эпидемии.

«Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы, — пишет Ставницер. — Что за это время сделали наши партнёры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги. Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки».

Ставницер обвиняет председателя ООГА в бездействии, не принятии решений.

«Глава облздрава Оксана Сорочан каждые полтора часа срывается в слёзы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает», — жалуется бизнесмен.

«Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В Одесской области этого человека нет. Полный паралич, — возмущается он. — Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных».

«Я задолбался тянуть этого осла (вероятно, Куцого, — ред.) за уши. И нет, я не могу держать оборудование на складе и ждать пока они прибегут. Во первых оно не моё, а тех бизнесменов, которые с нами его покупали, а во вторых, оно для спасения жизней, и должно попасть в опытные руки», — написал Ставницер.

Андрей Ставницер также дал интервью изданию «Украинская правда», в котором обрушился с жёсткой критикой на Максима Куцого, обвинив его в трусости, безволии и преступной халатности, не пожалев красок для описания отрицательных черт одесского губернатора, провалившего, по его мнению, подготовку региона к борьбе с инфекцией.

«Не потрачено ни копейки государственных денег, ничего не подготовлено, — сетует Ставницер. — Мне страшно, что будет делать Одесская область при этом человеке во время уже серьёзных проблем».

«Я четыре дня ему говорил: «Максим, нужно это, Максим, нужно то». И четыре дня он меня просто «волынил». Всё, что я слышал от него, это звонки с вопросами: «а сколько там бизнес сбросился?»».

В конце интервью Ставницер заявил, что Куцый для него «человек совершенно точно нерукопожатный», работать с ним он, Ставницер, не может и не будет, и попытается донести свою позицию до всех, с кем в дальнейшем будет сталкиваться Куцый в своей карьере.

Сам Куцый публично не комментирует высказываний Ставницера.

Как сообщала Одесса News, 19 марта в Одессе был создан областной антикризисный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавили председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый и бизнесмен Андрей Ставницер.