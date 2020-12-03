В Одессе возобновляется выплата соцпомощи на детей предпринимателей

Физическим лицам-предпринимателям Одессы возобновляются выплаты соцпомощи на детей.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что 25 ноября принято Постановление Кабмина №1171 «Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам-предпринимателям».

Постановлением предусмотрено восстановление Программы выплаты помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощённую систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, в частности:

— продолжение выплаты пособия на детей лицам, которые его получали в мае-августе 2020 года, без предоставления нового заявления и необходимых документов;

— назначение и выплата пособий на детей лицам, которые впервые обратятся за её назначением с заявлением и необходимыми документами до 15 декабря 2020 года.

Приём документов осуществляется районными управлениями социальной защиты населения департамента труда и социальной политики Одесского городского совета исключительно по предварительной записи.

В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации по 6 декабря департамент труда и социальной политики Одесского городского совета работает в специальном режиме.

Подать заявления с соответствующими документами для получения помощи можно также дистанционно: оставить в ящиках для корреспонденции по адресам фронт-офисов Центров интегрированных социальных услуг, прислать на электронную почту pisma@dpsp.omr.gov.ua или по почте на следующие адреса:

— Малиновский район — ул. Косовская, 2-д;

— Киевский район — ул. Ак. Королёва, 9;

— Приморский район — ул. Маршала Говорова, 7;

— Суворовский район — ул. Добровольского, 120-а.

Также одесситы могут подать заявления в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики (раздел «Е-сервисы») или по ссылке.

За более подробной информацией можно обратиться в управление социальной защиты населения в Киевском районе — 705-45-70; в Малиновском районе — 705-14-66; Приморском — 705-13-09, 722-90-07; Суворовском — 705-59-77.

Как сообщала Одесса News, более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по 8 тысяч гривен финансовой помощи на портале и в мобильном приложении «Дия».