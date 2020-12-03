В Белгороде-Днестровском открыли памятник польскому поэту Мицкевичу

Памятный знак великому польскому поэту Адаму Мицкевичу открыли сегодня в Белгороде-Днестровском, на территории педагогического профессионального колледжа.
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета.
Сообщается, что Адам Мицкевич в 1825 году бывал в Белгород-Днестровском и прославил его в сонете «Аккерманские степи»:
«Всплываю на простор сухого океана,
И в зелени мой воз ныряет, как ладья,
Среди зелёных трав и меж цветов скользя,
Минуя острова кораллов из бурьяна.
Уж сумрак — ни тропы не видно, ни кургана;
Не озарит ли путь звезда, мне свет лия?
Вдали там облако, зарницу ль вижу я?
То светит Днестр: взошла лампада Аккермана.
Как тихо! — Постоим. — Я слышу, стадо мчится:
То журавли; зрачком их сокол не найдёт.
Я слышу, мотылёк на травке шевелится
И грудью скользкой уж по зелени ползёт.
Такая тишь, что мог бы в слухе отразиться
И зов с Литвы… Но нет, — никто не позовёт».
В открытии памятного знака приняли участие Генеральный консул Республики Польша в Одессе госпожа Катажина Солеки, Белгород-Днестровский городской голова Виталий Граждан, председатель ОО «Общество польского языка и культуры им. Адама Мицкевича в городе Белгороде-Днестровском и районе» Евгений Никитченко, председатель ОО «Центр польской культуры «Аккерман» в Одесской области Сергей Квятковский, председатель религиозной общины римско-католической церкви Святой Маргариты из Антиохии Александр Вйонцек и другие.
Памятный знак Мицкевичу расположился рядом с памятником выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке, которая также посещала город.
Генеральный консул Республики Польша в г.. Одесса госпожа Катажина Солеки поблагодарила муниципалитет и общественные организации за содействие и выразила надежду на дальнейшее плодотворное и конструктивное сотрудничество.
Отмечается, что памятный знак установлен за счёт польской общины.
Как сообщала Одесса News, в Арцизе Одесской области обновили памятник князю Дмитрию Донскому и дополнили его новой композицией — камнем истины.
Фото: Белгород-Днестровский горсовет