В одесском музее показали более 100 кукол дивной ручной работы

В Музее западного и восточного искусства в Одессе открылась выставка «Dolls&Fashion. История моды в куклах».

Об этом сообщает Культурометр.

Выставка насчитывает более 100 экспонатов. Здесь есть старинные, авторские и коллекционные куклы, с фарфоровыми головками и ручками, в шикарных нарядах. На выставке показали куклу «Женщина-кошка», «Ведьма на метле» и очаровательных пупсов, которым уже больше полувека. Куклы созданы мастерами Украины, Германии, Великобритании и США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди организаторов выставки Проект КуклЬтура, известный проведением выставок «Немецкое кукольное Рождество», проект «Стильная кукла», конкурс «Ляльковий подіум» Handmade-expo, Киев, Одесский театрально-художественный колледж и другие.

На выставке «История моды в куклах» представлены также реконструированные модные костюмы разных исторических эпох и видение современных одесских дизайнеров.

Фото: Культурометр