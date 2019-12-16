В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020

В столице Японии открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по лёгкой атлетике и футболу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Japan News.

«Строительство стадиона длилось три года и было завершено 30 ноября 2019 года. Новый стадион имеет пять этажей над землёй и два — под землёй. Он занимает площадь около 69 600 м². Новое сооружение вдвое больше старого стадиона в Токио». — говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион будет площадкой для церемоний открытия и закрытия олимпиад, соревнований по лёгкой атлетике и финала женского чемпионата по футболу на Олимпийских играх в Токио. Открытие и закрытие Паралимпиады тоже состоится на только что построенном Национальном стадионе.

Как сообщала Одесса News, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.