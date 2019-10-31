Ломаченко представит Украину на Олимпийских играх-2020 в Японии

Чемпион WBA, WBO в лёгком весе и “франчайзинговый” чемпион WBC боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко будет представлять Украину на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Василий Ломаченко в качестве спортсмена-посла вошёл в состав рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК), которая будет заниматься организацией квалификационных боксёрских турниров на Олимпиаду и непосредственно самого боксёрского турнира на Играх-2020, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В десятку почётных спортсменов-послов также вошли француженка Сара Орамун, от Азии китаец Ху Цзяньгуань и индийская спортсменка Мэри Ком, от Африки — нигериец Лукмо Лаваль и марокканка Хадижа эль-Марди, от Америки — кубинец Хулио Сезар ла Круз и американка Микаэла Майер, от Океании — новозеландец Дэвид Ньёка и австралийка Шелли Уоттс.

“Рабочая группа МОК по боксу ставит интересы боксёров на первое место. Мы вдохновлены составом группы представителей и надеемся на тесное сотрудничество в принятии всех решений и планировании мероприятий. Мы убеждены, что тесное сотрудничество с такими разносторонними и известными спортсменами даст свой результат”, — заявил глава рабочей группы МОК по боксу Моринари Ватанабэ.

Спортсмены-послы были избраны голосованием, которое проводили Национальные Олимпийские комитеты, комиссии спортсменов НОК, а также Национальные Федерации. Критерии отбора были следующими: спортсмены должны иметь опыт выступлений на международных соревнованиях в течение последних четырёх лет, дату рождения не позднее 31 декабря 2001 года, а также быть действующими боксёрами-олимпийцами или представителями профессионального бокса.

Напомним, что лицензионные боксёрские турниры в отборе на Олимпиаду-2020 в Токио пройдут в два этапа: 1-й – Континентальные турниры, 2-й – мировой боксёрский турнир. 1-24 марта в Лондоне пройдёт европейский турнир, а всемирный боксёрский лицензионный турнир состоится 13-20 мая в Париже.

Кстати. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу — с 25 июля по 9 августа.