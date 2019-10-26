На Миланском кинофестивале покажут фильм “Папаченко”

Документальный фильм “Папаченко” о тренере-отце боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко — Анатолии Ломаченко — представят 28 октября на Миланском кинофестивале FICTS.

Об этом сообщает Укринформ.

«Фильм «Папаченко» – единственный украинский документальный фильм, который участвует в этом году в международном фестивале спортивного кино FICTS в Милане. Уверен, что наш фильм имеет все шансы получить высокие оценки жюри и симпатии зрителей», – сообщил сопродюсер ленты, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

По его словам, показ фильма “Папаченко” состоится 28 октября. Лента длится 69 минут, жанр – documentary biopic. Режиссёр – Сергей Долбилов.

Анатолий Ломаченко – одна из самых известных и одновременно загадочных личностей современного элитного профессионального бокса. Дважды подряд лучший тренер мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Отец и постоянно присутствующий тренер двукратного олимпийского чемпиона, а сейчас лучшего в мире боксёра Василия Ломаченко. Анатолий не участвует в пресс-конференциях, не даёт интервью и вообще не любит публичности и пристального внимания. Однако съёмочной группе удалось отснять не одну сотню уникальных эксклюзивных кадров из жизни всемирно известного тренера.

Трейлер фильма:



«Съемочная группа тесно сотрудничает с Ломаченко с того времени, как Василий начал свою профессиональную карьеру. Авторы фильма посещали большинство боёв Ломаченко, где имели возможность снимать эксклюзивные материалы из-за кулис», – пояснил Маляревич.

В фильме используются материалы, снятые в Калифорнии, а также на родине Ломаченко – в Белгород-Днестровском. Зритель имеет возможность увидеть уникальные тренировки «отец-сын» на Черноморском побережье и в их первом и родном клубе «Аккерман». Про Анатолия Ломаченко расскажут его самые успешные и близкие воспитанники, нынешние чемпионы мира Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, а также близкий друг Анатолия Ломаченко, спортивный психолог, работающий с ним долгое время.

Как сообщала Одесса News, днями Анатолий Ломаченко получил специальный пояс WBC.