Дом Руссова в Одессе постепенно освобождается от лесов

С известного памятника архитектуры — дома Руссова на улице Садовой в Одессе — сняли часть строительных лесов.

Об этом сообщает Пушкинская.

«Строительные леса и неприглядную зелёную материю сняли только с части здания. Продолжаются работы на первом этаже дома Руссова, а второй этаж одной части здания всё ещё «прячется» за лесами. Не закончен и ремонт кровли: утраченный купол здания, который удалось восстановить, ещё не полностью покрыли титано-цинком. Не во всех окнах появились красивые стёкла с деревянными рамами. Кроме этого, сам дом Руссова находится за строительным забором, а внутренний двор здания завален мусором», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, эксперты назвали состояние дома непригодным ещё в 2002 году, а в 2009 и 2016 году дом пострадал от пожаров. В конце 2016 года застройщик Руслан Тарпан заявил, что здание восстановят в первозданном виде 1882 года с некоторыми «видоизменениями», но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

В конце августа 2017 года в Одесском горсовете создали спецкомиссию для определения целевого назначения здания. В итоге решили, что памятник градостроительства и архитектуры должен быть приспособлен для общественного назначения.

В октябре 2018 года стало известно, что дом Руссова отремонтируют до 2 сентября 2019 года: на реставрацию потратят часть миллиардного кредита, который решил взять горсовет. Но к этому времени открыли на обозрение только 2-4-й этажи, а завершить реставрацию планировали к концу декабря этого года.

Тендер на проведение работ выиграла компания «Укрспецпроект», которая запросила за работы 108 млн грн. В сентябре 2019 года стало известно, что на дом Руссова уже потратили 158 млн гривен.

Фото: Пушкинская