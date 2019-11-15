Первый этап реставрации дома Руссова в Одессе завершается

Первый этап реставрации памятника архитектуры — дома Руссова в Одессе, предусматривающий общее укрепление фундамента здания, восстановление перекрытий, центральной лестницы, крыши и фасадов, вышел на финишную прямую.

Как сообщает Думская, главный купол дома Руссова на Садовой, 21 закончили покрывать титан-цинком.

«Сейчас реставраторы завершают работы на крыше и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, всего первый этап обойдётся городу в 150 млн 105 тысяч грн. Большую часть этих денег подрядчик — компания «Укрспецпроект» — уже получил. В 2020 году, согласно проекту горбюджета, ему заплатят ещё 20 миллионов. Реставрация финансируется за счёт средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».

Фото: Думская