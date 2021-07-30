Реставраторшу одесского Дома Руссова ждёт 12-летнее пребывание за решёткой

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании, выполнявшей ремонтно-реставрационные работы в помещениях дома Руссова, по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мая 2018 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием-подрядчиком был заключён договор о выполнении ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под общественный дом памятника градостроительства и архитектуры.

Однако, во время ремонтных работ, в период с июня по сентябрь 2019 года, руководитель предприятия-подрядчика, злоупотребляя своим служебным положением, составила и издала по вышеуказанному договору заведомо ложные первичные учётные документы — акты приёмки выполненных строительных работ и справки о стоимости выполненных строительных работ и затраты с внесением в них недостоверных сведений об объёмах выполненных работ.

Так, обвиняемая внесла заведомо ложные сведения о выполнении работ по монтажу оконных блоков из евробруса, в частности, с декоративным художественной резьбой общей площадью 406 м кв, в то время, как объём фактически смонтированных в здании оконных блоков составил 271,3 кв, то есть объёмы по монтажу окон завышены на 134,7 м кв.

Вследствие таких противоправных действий территориальной общине Одессы в лице Одесского городского совета нанесён почти 5-миллионный ущерб.

В ходе досудебного расследования прокуратурой предъявлен иск о возмещении причинённых уголовным правонарушением ущерба.

Отмечается, что обвиняемой за это преступление Законом предусмотрено до 12 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года суд избрал меру пресечения бывшему директору компании «Укрспецпроект» Елене Сердюк, которую подозревают в финансовых махинациях при реставрации Дома Руссова в Одессе на 5 миллионов гривен.

Фото: Одесса News, Думская

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