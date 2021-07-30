Двоих чиновников одесской экоинспекции задержали на взятке в $1500

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника одного из отделов и государственному инспектору Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа по факту получения 1500 долларов США неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, чиновники во время проведения проверки кафе-бара в центре Одессы, требовали и получили от владельца 1500 долларов США взятки за то, чтоб ему не начисляли штраф из-за установленных нарушений экологического законодательства и не вносили предписание на прекращение работы заведения.



Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должности.



Операцию по разоблачению проведения прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в начале ноября прошлого года правоохранители задержали должностных лиц Государственной исполнительной службы в Одессе при получении 1 000 долларов США взятки на их рабочем месте.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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