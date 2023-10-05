Предприимчивый измаильский чиновник завладел 7 млн грн грантовых средств

Директора одного из коммунальных предприятий Измаильского горсовета подозревают в завладении 7 млн грн грантовых средств при предоставлении услуг по менеджменту при реализации международного грантового проекта.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь избранным должностными лицами Измаильского горсовета менеджером международного грантового проекта, проверял и утверждал отчёты о выполнении работ по предоставлению управленческих услуг при реализации указанного проекта.

С целью завладения грантовыми средствами чиновник привлёк к преступной схеме подконтрольное ему предприятие, которое должно было оказывать управленческие услуги в ходе внедрения совместного проекта Украина-Румыния 2014-2020, в рамках которого в Измаиле должны построить 11 километров 226 метров канализационных сетей. Согласно заключённому договору, фирма должна была предоставить конкретные услуги: управление и координация проектом, отчётность, разработка плана мониторинга проекта и плана управления рисками и т.д.

«Однако услуги по менеджменту фактически не предоставлялись. Подозреваемый в течение нескольких лет утверждал сфальсифицированные его приспешниками с предприятия отчёты, не соответствующие условиям договора и технической задаче, ограничиваясь лишь составлением статистической отчётности по выполнению проекта и коммуникации с грантодателями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такими противоправными действиями коммунальщика Измаильскому горсовету нанесено более 7 млн грн ущерба. Сегодня отвод канализационных стоков ведётся по аварийной ветке.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие причастные к незаконной сделке лица.

Одесса News информировала о том, что в сентябре 2023 года должностному лицу управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области прокуроры сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по получению ежемесячных взяток от рыбохозяйственных кооперативов за беспрепятственную деятельность по разведению и вылову рыбы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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